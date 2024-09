Niemiec pomógł im rozbić bank, a teraz straci pracę. To mu zaszkodziło

Kai Huckenbeck obok Krzysztofa Buczkowskiego miał być pewniakiem do pozostania w Bydgoszczy po wywalczeniu awansu. Ostatnie tygodnie to jednak już słabszy okres niemieckiego żużlowca, który wypadł z TOP10 Metalkas 2. Ekstraligi. Przed meczami finałowymi plasuje się na trzynastym miejscu ze średnią biegową 2,025. Nie na to liczyli w Polonii, Huckenbeck był kontraktowany jako gwiazda całej ligi. Tymczasem Buczkowski nakrył go czapką.

Żużel. Transfery. Polonia Bydgoszcz chce rozstać się z Kai'em Huckenbeckiem

Krzysztof Buczkowski, Gleb Czugunow (zawodnicy krajowi), Aleksandr Łoktajew, Andrzej Lebiediew (obcokrajowcy), Tom Brennan (U24) - tak ma prezentować się formacja seniorska zespołu z Bydgoszczy w PGE Ekstralidze 2025. Jak widać, brakuje miejsca dla Huckenbecka. Ostatnim znakiem zapytania jest Lebiediew, który w końcówce rozgrywek zaczął imponować - wszedł do półfinału i finału turnieju Grand Prix.



Właśnie w walce o mistrzostwo świata Łotysz przewyższa Niemca, a - jak dobrze wiemy - wielkim kibicem cyklu jest obecny na każdym turnieju Jerzy Kanclerz. Gdyby nawet negocjacje Lebiediewa z Polonią się nie powiodły, to kontrkandydatem Huckenbecka do pozostania w Polonii jest Andreas Lyagera. Duński żużlowiec był już pogodzony ze swoim odejściem, ale Kanclerz zaczął się zastanawiać, czy znający bydgoski tor zawodnik w domowych meczach nie będzie w stanie robić różnicy.



Metalkas 2. Ekstraliga. Tutaj Kai Huckenbeck znajdzie pracę

Huckenbeck przechodził do faworyta rozgrywek, aby w dłuższej perspektywie awansować z nim do PGE Ekstraligi i wrócić do jazdy z najlepszymi. Wydaje się już, że decyzja została podjęta i Niemca w przyszłym sezonie w Polonii nie będzie. 31-latek może być niepocieszony, lecz na zapleczu elity spokojnie znajdzie sobie pracę. Zupełnie od nowa skład może budować przecież INNPRO ROW Rybnik (bardzo interesujący kierunek), jest jeszcze jedno miejsce dla obcokrajowca w Cellfast Wilkach Krosno (zostaje Dimitri Berge i ma dolączyć Luke Becker).

Niemiec był w kręgu zainteresowań Texom Stali Rzeszów, jednak tam skład ma uzupełnić Tai Woffinden). Niedługo powinniśmy poznać konkrety w Łodzi/Gdańsku oraz u beniaminka (Tarnów/Gniezno). Turbulencje, zwłaszcza w Łodzi, hamują giełdę, chociaż pięć klubów już ją zakończyło. Huckenbeck ma prawo pluć sobie w brodę. Gdyby tak długo nie wierzył w pozostanie w Bydgoszczy, to już mógłby mieć nowego pracodawcę i ponownie wręcz gwiazdorski kontrakt.

