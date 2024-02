Niemiec nie zastanawiał się długo nad ofertą polskiego klubu

Kiedy ebut.pl Stal Gorzów zaprosiła Kaia Huckenbecka na Memoriał Edwarda Jancarza, to Niemiec od razu przyjął ofertę. Nie pytał nawet o to, ile może na tym zarobić (pula nagród w turnieju wynosi 150 tysięcy złotych). Pieniądze nie miały znaczenia. Huckenbeck bardzo chciał przyjechać do Gorzowa i pościgać się z mocnymi rywalami, w tym z Bartoszem Zmarzlikiem, z jednego powodu.