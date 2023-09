Niemiec nie miał innego wyjścia. Dołączył do polskiego klubu

Dla najlepszego z Niemców jeżdżących obecnie na żużlu będzie to powrót do Bydgoszczy po kilku latach przerwy. 30-latek miał już okazję startować z gryfem na kevlarze w sezonie 2020. Kai Huckenbeck spisywał się przyzwoicie, bo wykręcił średnią 1,750 punktu na bieg. Nowy nabytek Abramczyk Polonii lubi zresztą ścigać się na domowym obiekcie Abramczyk Polonii. Dobitnie pokazał to niedawny turniej Tauron Speedway Euro Championship, w którym otarł się do wielkiego finału.