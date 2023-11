Niemiec kluczem do awansu. Ważne słowa na gali. Trener mówi to wprost

Na Gali ROW-u Rybnik podsumowującej sezon 2023 goście gratulowali prezesowi Krzysztofowi Mrozkowi i drużynie drugiego miejsca w lidze, ale i też wszyscy zgodnie życzyli awansu do PGE Ekstraligi w 2023. – O to jedziemy – przyznał zresztą otwarcie trener Antoni Skupień, a prezes w pewnym momencie wywołał na środek sali Dariusza Mońkę, menadżera Noricka Bloedorna. Przedstawił go jako człowieka, który przywiózł do klubu kluczowego zawodnika.