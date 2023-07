Niemcy w strachu. Polski rywal chce im podkupić największe gwiazdy?

Prezes PSŻ przyznaje, że klub jest w trudnym położeniu

- Z kim i o czym mam rozmawiać, jak nie wiem, w której lidze pojadę. Rok temu próbowaliśmy sondować rynek, zanim wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi. Każda rozmowa kończyła się pytaniem żużlowca: a w której lidze wy pojedziecie? Nawet jeśli wydawało się nam, że mamy kogoś ciekawego, to na finiszu go traciliśmy.

Walka o utrzymanie do ostatniej kolejki

Sytuację PSŻ mogłaby znacząco poprawić wygrana w niedzielnym meczu z Enea Falubazem Zielona Góra. Czy to możliwe, skoro Falubaz jeszcze w tym roku nie przegrał? - Jak mamy spaść, to z honorem. Zrobimy, co w naszej mocy, żeby osiągnąć dobry wynik. Faworytem nie jesteśmy. No i trzeba pamiętać, że nawet, jak wygramy z Falubazem, to będzie za mało, żeby się utrzymać - komentuje prezes PSŻ.