Niemcy straszą Polaków. Będzie kolejny dream team?

Prezentacja składu ekipy z Landshut rozpoczęła się od Kima Nilssona, który walczył o mistrzostwo świata jeszcze w tym sezonie. Zgodnie z oczekiwaniami, Szwed był jednym z najsłabszych zawodników w stawce, ale w kilku turniejach był w stanie zabłysnąć. Raz nawet wszedł do finału, co było szokiem. Dla Nilssona będzie to już trzeci rok z rzędu w Landshut.