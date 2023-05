Niemcy postrachem Polaków. Każdy boi się tam jeździć

Trans MF Devils już od pierwszego sezonu na polskich torach pozytywnie zaskakują kibiców w naszym kraju. Ekipa z Landshut przywitała się z drugą ligą żużlową w najlepszym możliwym stylu i po zaledwie paru miesiącach startów sensacyjnie awansowała na zaplecze PGE Ekstraligi. Podopieczni Sławomira Kryjoma jeżdżą tu do dziś. Jest to zasługa przede wszystkim kapitalnego spasowania z domowym obiektem. Rok temu na tarczy wracało stamtąd większość teoretycznie lepszych zespołów. Sposób na pokonanie miejscowych znaleźli tylko żużlowcy Falubazu oraz Cellfast Wilków. Krośnianie właśnie od zwycięstwa na terenie naszych zachodnich sąsiadów rozpoczęli marsz po awans do najwyższej rozgrywkowej.