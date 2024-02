Niektórzy się dziwią. Tłumaczy, że dostał ofertę nie do odrzucenia

Niespełna 28-letni Polis wszystkie sześć seniorskich sezonów spędził na torach Krajowej Ligi Żużlowej w OK Bedmet Kolejarzu Opole . Miał sezony, w których przerastał trzeci poziom rozgrywkowy, ale kluby z zaplecza PGE Ekstraligi nie składały mu propozycji lub był po prostu jedną z kilku alternatyw. Nikt za bardzo w niego nie wierzył. Przypięto mu łatkę zawodnika mocnego na trzeci poziom rozgrywkowy, ale zbyt słabego na drugi .

Oskar Polis o transferze: Jak nie teraz, to kiedy

Zmieniło się to po sezonie 2023, kiedy porozumiał się z H. Skrzydlewska Orłem Łódź. - Wydaje mi się, że już nadszedł taki czas, że chcę spróbować jazdy w wyższej lidze i tego troszkę trudniejszego poziomu. Umowa z Orłem była bardzo korzystna, więc stwierdziłem, że nie ma się nad czym zastanawiać i w końcu trzeba spróbować, bo jak nie teraz, to kiedy - powiedział polski zawodnik w wywiadzie dla ekstraliga.pl.



Podczas jednego z Magazynów PGE Ekstraligi Krzysztof Cegielski zaskoczył opinią, że widziałby Polisa nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sam żużlowiec nie wybiega aż tak daleko w przyszłość, na razie chce ustabilizować swoją pozycję w Metalkas 2. Ekstralidze, co też nie będzie proste. - Na pewno miłe i budujące słowa, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że na razie chciałbym robić podobne zdobycze punktowe, jak robiłem rok temu w KLŻ - odpowiadział Polis.