Niektórzy prezesi nie mieli dziś dnia wolnego. Trzy drużyny zamknęły kadrę seniorów?

Medaliści mistrzostw Rosji w Unii Tarnów

Dwoma nowymi nabytkami pochwaliła się dziś Unia Tarnów. Do spadkowicza z eWinner 1. Ligi przywędrowali Rosjanie - Ilia Człow oraz Witalij Kotlar. Pierwszy z nich to dwukrotny medalista indywidualnych mistrzostw kraju, a drugi całkiem niedawno wywalczył srebro w kategorii juniorskiej. Obaj nie są zbyt znani wśród Polskich kibiców, jednak regularną jazdą na najniższym szczeblu rozgrywkowym mogą zyskać szacunek u sporej liczby fanów. Kto wie, być może ich usługami zainteresują się prezesi drużyn występujących w wyższych ligach.

Klub z Małopolski jest już bardzo blisko domknięcia kadry. Dotychczas ogłoszono sześciu zawodników. Poza żużlowcami ze wschodu kibicom za kilka miesięcy zaprezentują się Troy Batchelor, Kenneth Hansen, Oskar Bober i Piotr Pióro.

Polacy z przeszłością w Grand Prix zostają w GKM-ie Grudziądz

Seniorską kadrę oficjalnie zamknął ZOOLeszcz GKM. O poranku działacze poinformowali sympatyków o przedłużyniu kontraktu z Przemysławem Pawlickim. Nie minęło kilka godzin, a dołączył do niego Krzysztof Kasprzak. Co łączy tych zawodników? Obaj są wychowankami Unii Leszno i w przeszłości rywalizowali w cyklu Grand Prix. Kibice mają nadzieję, że w 2022 roku nawiążą do swoich najlepszych lat i poprawią wyniki. W przeciwnym wypadku mogą pożegnać się z najlepszą ligą świata.

Arged Malesa Ostrów zatrzymała Olivera Berntzona

11 listopada aktywna była także Arged Malesa Ostrów. Działacze z Wielkopolski potwierdzili pozostanie w zespole Olivera Berntzona. Przed Szwedem drugi sezon w klubie i zarazem najbardziej wymagający. Ciężary pojawią się jeszcze wczesną wiosną, ponieważ czeka go walka o skład z Nicolaiem Klindtem i Chrisem Holderem.

28-latkowi presja nie jest obca. W niedawno zakończonym sezonie zadebiutował w gronie piętnastu najlepszych żużlowców świata. Pomimo spadku z elitarnego cyklu, zawodnik nie zamierza się załamywać i udowodnić swoją wartość tym razem w PGE Ekstralidze.

- Na tym poziomie jeszcze nie jeździłem, ale co z tego. Z najlepszymi na świecie ścigałem się w Grand Prix, a także przez lata w lidze szwedzkiej - przekonuje Berntzon.