Niedawno walczył o życie, a teraz wrócił na tor!

Jeszcze kilka miesięcy temu drżeliśmy o zdrowie Miedzińskiego, który po paskudnym upadku w Zielonej Górze był w śpiączce, miał bardzo poważny uraz mózgu, a lekarze wprost mówili o złych rokowaniach . To co się stało można jednak nazwać cudem, bo już nieco ponad miesiąc po upadku Miedziński w dobrej formie pojawił się na gali PGE Ekstraligi i zaczął otwarcie mówić, że wbrew pozorom on kariery wcale kończyć nie zamierza. I swoje słowa wdrożył w życie, bo właśnie wrócił na tor.

Wielki test przed Miedzińskim

Pozostaje teraz najważniejsza rzecz, jeśli Miedziński rzeczywiście chce wrócić do profesjonalnego uprawiania żużla. Musi zmierzyć się z rywalami spod taśmy. Najpierw na treningu, później może w jakimś turnieju indywidualnym. To będzie ostateczna weryfikacja. Znamy przypadki zawodników, którzy w solowej jeździe wyglądali bardzo obiecująco, ale wszystko sypało się, gdy przychodziło do bezpośredniego starcia z rywalem, nawet gdy był to wewnętrzny trening drużyny.