Nieczytelny podpis lekarza? Pachniało skandalem w półfinale

Przewodniczący jury i sędzia meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz – ROW Rybnik wzięli pod lupę kartę zdrowia Seweryna Grabarczyka, juniora gości. Mieli zastrzeżenie do podpisu lekarza pod zgodą na starty zawodnika. Gdyby go nie dopuścili do jazdy, to byłby walkower, bo ROW nie miałby w składzie czterech polskich zawodników.