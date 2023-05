Niecny plan Apatora. Spróbują wyeliminować Pedersena?

Wojciech Kulak: Cellfast Wilki jak na razie chyba najbardziej zaskakują całą żużlową Polskę. Beniaminek zrobił niesamowite wrażenie nie tylko u siebie, ale i też na wyjeździe, gdzie niewiele brakowało, a pokonałby Fogo Unię Leszno. Pomimo tego uważam, że Częstochowa to dla krośnian jak na razie za wysokie progi. Owszem, Kacper Woryna znów się poobijał, jednak Leon Madsen i spółka nawet z obolałym Polakiem powinni wreszcie sięgnąć po premierowe zwycięstwo.

Wojciech Kulak: ZOOLeszcz GKM niestety jest w tej chwili na autostradzie prowadzącej prosto do pierwszej ligi i przynajmniej w Toruniu z tego kursu nie zbłądzi. Wciąż z bólem walczy chyba Nicki Pedersen, który zrezygnował z ostatniego wyścigu w lidze duńskiej. Powtórzyła się więc sytuacja z Krosna, co nie wróży najlepiej. Torunianie zaś będą piekielnie zmotywowani, a ponadto pomogą im domowe ściany. Na Motoarenie powinno dużo lepiej pójść między innymi Pawłowi Przedpełskiemu czy Patrykowi Dudkowi. O Emila Sajfutdinowa i Roberta Lamberta jestem spokojny.

Jacek Gumowski: Wynik będzie na styku bo tor w Toruniu jest bezpieczny dla Nickiego Pedersena i on może być liderem wśród przyjezdnych, co oczywiście może budzić u gospodarzy ciekawą próbę by "Dzika" wykluczyć z tych zawodów maksymalnie po dwóch seriach. Oby nie. Jeśli "Dzik" się wycofa, pałeczkę gwiazdy zawodów przejmie Lambert.