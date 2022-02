Niebywałe zajęcie polskiego mistrza. Tego nie robi nikt!

Kołodziej bierze udział w Mistrzostwach Modeli Zdalnie Sterowanych

Janusz Kołodziej właśnie pochwalił się w swoich social mediach udziałem w 2. rundzie Halowych Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych RC, które odbywają się w Koszycach Wielki nieopodal Tarnowa. To wielka pasja żużlowca, która pochłania go od wielu lat. W środowisku żużlowym reprezentant Polski uchodzi za speca od silników i maniaka motocykli. Potrafi godzinami siedzieć w swoim warsztacie i przygotowywać sprzęt. Wiedzę techniczną na temat motoryzacji ma być może największą wśród polskich zawodników jeżdżących w PGE Ekstralidze.

Trudno się więc dziwić, że w zimie zawodnik szuka innego zajęcia w obrębie swoich zainteresowań i predyspozycji. Modele Zdalnie Sterowane RC choć z pozoru wyglądają niewinnie, są niewielkich rozmiarów, to wymagają odpowiedniego przygotowania, a w trakcie wyścigów wyjątkowej czułości oraz refleksu. Zawodnik Fogo Unii Leszno oddaje się tej pasji wspólnie ze swoimi znajomymi z Tarnowa.

Janusz Kołodziej nie został powołany do kadry

Co ciekawe, w ostatnich tygodniach zawodnik przeżył duże rozczarowanie. Nie otrzymał on powołania do ścisłej kadry reprezentacji Polski żużlowców. Trener Rafał Dobrucki nieco odchudził i odmłodził skład, a wielokrotny reprezentant naszego kraju musiał zaakceptować tę decyzję. Inna sprawa, że z pewnością ostatniego słowa nie powiedział. To w końcu jeden z najlepszych zawodników PGE Ekstraligi oraz były uczestnik cyklu Grand Prix w latach 2011 i 2019.