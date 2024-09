Niebywałe. Rywale Zmarzlika w potrzasku, a Polak tak się męczy

Żużel. Zmarzlika dopadł kryzys, ale szybko z niego wyszedł

Bartosz Zmarzlik tradycyjnie już, był u progu sezonu do bólu powtarzalny, notując sześć finałów Grand Prix w sześciu pierwszych rundach, dzięki czemu zbudował ponad 30 punktową przewagę. Słabsze występy w Cardiff (brak półfinału) i złośliwość rzeczy martwych we Wrocławiu (defekt motocykla w półfinale) spowodowały, że jego przewaga stopniała do "zaledwie" 15 punktów.