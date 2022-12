- Chciałem podziękować za wsparcie i miłe słowa w ciągu 7 lat. Jesteście mega fajni i najbardziej ludzcy! Dziękuję zarządowi, całemu zespołowi i kadrze trenerskiej za przyjaźń oraz pozytywne nastawienie! Czas się pożegnać. Do zobaczenia następnym razem - tak zawodnik sformułował swoje podziękowania dla Mega Łady Togliatti. Jeden z komentujących zapytał, czy Putin powołał go do wojska. Reakcja Gafurowa była błyskawiczna. W żenujących słowach odpowiedział kibicowi.

- Mielonko pier***ona, zamknij się. Jak jesteś taki mądry, to sam dawaj do wojska ch**u - napisał. Kolejnemu odpisał: sp***dalaj. Kilka godzin później zablokował swój profil i teraz mogą go oglądać osoby wskazane przez niego jako najbliżsi znajomi. Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza tego typu akcja z udziałem Gafurowa od początku wojny w Ukrainie. Wcześniej zawodnik zachowywał się, jakby wspierał zbrodnicze działania Putina.