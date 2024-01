Niebywała sytuacja. Mógł stracić pracę przez dobre wyniki

Nie bez powodu PGE Ekstraliga nazywana jest najlepszą ligą świata. Kilkanaście lat temu włodarze rozgrywek, by podnieść ich poziom, zrezygnowali z przepisu o Kalkulowanej Średniej Meczowej. W skrócie polegał on na tym, że każdy zawodnik miał wyliczoną liczbę przewidywanych punktów na bazie występów z ostatnich lat. Jeżeli dana ekipa przekroczyła umowny pułap, to musiała pożegnać się z którymś z żużlowców i wpasować do zespołu nieco gorszego zamiennika. W ten sposób rozpadło się mnóstwo rosnących w siłę drużyn.