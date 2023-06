Niebywała kumulacja pecha. Uznana firma spadnie z ligi?

Ten dramat zaczął się jeszcze zimą

Zimą po upadku w Australii kręgosłup złamał Keynan Rew. Młody zawodnik wypożyczany od jakiegoś czasu do innych klubów brał udział w zawodach rozgrywanych na niebezpiecznym, bardzo słabo przygotowanym torze. Uderzył w bardzo twarde ogrodzenie, którego w poważnych zawodach i na obecnych stadionach już się nie spotyka. Początkowe diagnozy były bardzo niepokojące, ale ostatecznie Rew wyszedł z tego w zasadzie bez szwanku, ale może mówić o wielkim szczęściu.

Na początku sezonu podobnego urazu doznał Chris Holder, jeden z ważniejszych żużlowców w składzie Unii. On już jednak ucierpiał mocniej, bo do teraz jeszcze nie wrócił na tor. I wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie wróci, bo rehabilitacja przebiega średnio. Kto wie, czy Holder nie będzie miał straconego całego sezonu. Z kręgosłupem nie ma żartów i absolutnie nie można wracać zbyt wcześnie. To może się skończyć fatalnie.

Szybka Kontra. Czas na transfery w PGE Ekstralidze. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Nawet adept ze złamanym kręgosłupem

Jakby tego było mało, kilka dni temu nawet początkujący junior Unii doznał fatalnej kontuzji. Marcel Juskowiak to jedna z perełek miejscowej szkółki. 15-latek nieźle się prezentuje i jest jednym z kandydatów do składu, gdy ukończy wymagany wiek. Na razie jednak musi przede wszystkim wyleczyć uraz, bo on też złamał kręgosłup. Czeka go dłuższa przerwa i należy wierzyć, że nie spowoduje to u chłopaka traumy, która często się zdarza w podobnych sytuacjach.

Bezradny jest prezes Unii, Piotr Rusiecki. Pisał on ostatnio w mediach społecznościowych, że trzy złamane kręgosłupy to chyba jednak lekka przesada. Jakkolwiek absurdalnie to zabrzmi, te trzy złamane kręgosłupy to jeszcze nic. Przecież lista leczących kontuzje jest w Lesznie znacznie dłuższa. Były mecze, w których Unia dosłownie nie miała kogo wystawić do składu. Kto wie, czy nie straciła wówczas kluczowych punktów w walce o utrzymanie.

To jest katastrofa. Liderzy też połamani

Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota, Nazar Parnicki, Maurice Brown. Co łączy tę czwórkę? Dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wszyscy w ostatnich tygodniach odnieśli mniej lub bardziej poważne kontuzje. Druga to fakt, że wszyscy jeżdżą w... Unii Leszno! To jest aż nie do wiary. Spokojnie można Unię określić pechowcem, jakiego w polskich rozgrywkach ligowych nie widziano od bardzo dawna. Pozostaje wierzyć w to, że walka o utrzymanie/play-off rozstrzygnie się jednak w sportowych okolicznościach, czyli na torze, a nie w szpitalu.

Ważny mecz czeka Unię już dziś. Pojedzie ona do Torunia, gdzie większych szans na zwycięstwo - umówmy się - nie ma. Będzie jednak bronić ośmiu punktów zaliczki z pierwszego meczu. To dałoby punkt bonusowy, który może się okazac bezcenny. Pozostaje pytanie, czy na mecz zdąży wyzdrowieć któryś z podstawowych zawodników. Jeśli nie, Unia znów jedzie na pożarcie, bo dwójką Smektała-Lidsey meczu nie wygra.

Grzegorz Zengota / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan