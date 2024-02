Niebotyczne wyniki mistrzów Polski. Sieją postrach przed startem ligi

Liga jeszcze nie ruszyła, a oni już straszą rywali

Mistrzowie Polski przygotowali dla swoich zawodników naprawdę ciężki obóz. Jeśli ktoś nie trenowałby do tej pory na sto procent, to miałby duży problem. Wszystko przez obciążenia, z jakimi żużlowcy mierzą się - głównie na rowerowych trasach. W ostatnich dniach drużyna przemierzyła w szerz całą wyspę pokonując 114 kilometrów. Po drodze były dwa bardzo strome podjazdy - jeden mierzący 400 a drugi 509 metrów w pionie.

Cała trasa zajęła 4 godziny, którą żużlowcy Motoru pokonali ze średnią prędkością 27,7 km/h. Jak na tak duże wzniesienia, to jest to wynik, który mógłby zrobić wrażenie na profesjonalnych kolarzach. Zegarek Dominika Kubery wskazał, że ten podczas całej trasy spalił aż 2867 kalorii.

- Wszyscy pracują bardzo ciężko i sumiennie. Nikogo nie muszę motywować. Przeciwnie, czasem jestem w szoku, że po forsownym wysiłku rowerowym chłopaki mają jeszcze siłę i chęć do innych aktywności. Myślę, że to wynika z atmosfery i pogody, jaką tutaj mamy. Baza jest znakomita, mieszkamy w świetnym hotelu, warunki do treningu są optymalne i grzechem byłoby ich nie wykorzystać - powiedział na łamach oficjalnej strony klubowej trener Maciej Kuciapa.