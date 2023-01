Nieboski Armando doprowadził Polaków do szewskiej pasji

Piłka nożna miała boskiego Diego Armando Maradonę. Na dyskotekach królowały swego czasu kawałki Armando Christiana Pereza, znanego bardziej pod pseudonimem Pitbull, natomiast w latach 90 Polacy z wypiekami na twarzy oglądali losy Esmeraldy, do której smolił cholewki Jose Armando. A żużel? Też ma swojego Armando. Castagnę. No cóż, każdy ma takiego Armando na jakiego sobie zasłużył.

Wyciął numer pod publiczkę

Wielkie oburzenie zapanowało wokół Castagni po tym jak ten pominął Polaków przy powoływaniu jedenastoosobowej komisji do rozwoju żużla. Tylko czy faktycznie powinniśmy się rzucać i ciskać gromy we Włocha? To gremium wygląda na efemerydę, fikcyjny komitet, o który zapomnimy szybciej niż on powstał.