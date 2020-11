25 listopada w wieku 67 lat zmarł Zenon Plech. Wychowanek Stali Gorzów był niewątpliwie legendą zarówno polskiego jak i światowego żużla. W swojej karierze dwukrotnie ocierał się o złoto indywidualnych mistrzostw świata. Znamy szczegółowy plan uroczystości pogrzebowych jednego z najwybitniejszych reprezentantów Polski ubiegłego wieku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie żyje Zenon Plech. Legendarny żużlowiec miał 67 lat. Wideo INTERIA.TV

Zenon Plech nie spocznie w swojej rodzinnej miejscowości, a w Gdańsku. To właśnie z tym miastem związany był od 1977 roku aż do swojej śmierci. Przez dziesięć sezonów reprezentował barwy Wybrzeża. W klubie z Trójmiasta zakończył karierę zawodniczą. Do ekipy znad morza powrócił później jako trener.

Reklama

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 28 listopada 2020 roku o godzinie 9.30 w Katedrze Oliwskiej. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzinie 11.00 na cmentarzu Srebrzysko-Nowa Kaplica.

Legendę będą mogli również upamiętnić kibice. Księga kondolencyjna zostanie wystawiona w czwartek (26 listopada - w godzinach 17-21) oraz w piątek (27 listopada - w godzinach 8-21) przed Bramą Maratońską na terenie stadionu żużlowego w Gdańsku.