Nie żyje legenda. Jego życie to materiał na książkę

Gdy myśli się o Norwegii, raczej nie przychodzi do głowy żużel. Ten kraj uwielbia sporty zimowe: biathlon, biegi narciarskie czy skoki narciarskie. Popularne są dyscypliny zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna, hokej na lodzie. Raczej mało kto interesuje się tam żużlem, mimo że jest kilka torów (w tym fantastycznie położony obiekt w Kristiansand). Jeśli chodzi o norweskich żużlowców, to do głowy przychodzą przede wszystkim Rune Holta (od dawna jeżdżący z polskim paszportem) oraz Lars Gunnestad. Starsi kibice pamiętają jeszcze kogoś.