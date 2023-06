Menedżer drugoligowej Grupy Azoty Unii Tarnów - Tomasz Proszowski zajął miejsce zawieszonego Ireneusza Kwiecińskiego w sztabie szkoleniowym Cellfast Wilków Krosno. Były sędzia pojechał z zespołem beniaminka PGE Ekstraligi już na piątkowy mecz do Gorzowa, co wychwyciły kamery Eleven. To zamiana tylko na chwilę. Trener wróci do drużyny, gdy tylko minie okres jego karencji.