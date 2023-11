Nie zostawili na nim suchej nitki. "O nic nie prosiłem"

Łotwa nie zna Lebiediewa? Media milczą

Traktują go jak wychowanka, a jego czas się kończy Andrzej w przyszłym roku skończy 30 lat, lecz jego kariera dopiero nabiera rozpędu. Czeka go nie tylko debiut w najbardziej prestiżowym cyklu, lecz również ponowne starty w PGE Ekstralidze, na których tak bardzo mu zależało. - To mnie cieszy. Chyba zmierzam w dobrym kierunku. Ta praca przynosi efekty. Może nie tak od razu, jakby się chciało, ale widzę w sobie progres i będę w dalszym ciągu pracował, aby robić postępy - skomentował.

To mu pozwoli startować z czystą głową

Nie prosił się o szansę

Zdaniem większości ekspertów i kibiców wybór Lebiediewa, Huckenbecka, czy nawet Kubery do cyklu nie powinien mieć miejsca. - My samych siebie nie wybraliśmy i nie prosiliśmy organizatorów o dziką kartę. Skoro postawili na te nazwiska, to znaczy, że im to odpowiada. Jeśli chodzi o krytykę, to najwięcej jest jej z Polski. Dla mnie też to było zaskoczeniem, że Maćka (dop. red. Janowskiego) nie będzie w stawce mistrzostw świata. W tym roku mu się noga powinęła, ale takie wpadki w jego karierze były rzadkością. Dla mnie to niezrozumiałe - dodał.



Łotysz podkreśla, że start w Grand Prix jest dla niego ogromną szansą i nie wyobraża sobie z niej rezygnować. - Wracając do mnie, to ja o nic nie prosiłem i sam nie wiedziałem, kto dostanie te zaproszenia. A po drugie nie oddam przecież takiej szansy komuś i nie powiem organizatorowi, że "nie, dziękuję". Zawsze powtarzam, że dziękuję za te słowa krytyków, bo już dawno miałem jeździć w drugiej lidze, a jakoś się wyrobiłem i jeszcze nie raz udowodnię sam sobie, że jestem tyle wart - zakończył.



Szymon Makowski, INTERIA