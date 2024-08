Nie zostawił na nim suchej nitki. Karygodne zachowanie gwiazdy polskiego klubu

Dyrektor klubu machnął na niego ręką, spadły gromy na zawodnika

- Karygodne zachowanie. Potwierdza się tylko to, za kogo uważają się zawodnicy sportu żużlowego. To są po prostu gwiazdy, którym nie można powiedzieć złego słowa, są nietykalni. Najśmieszniejsze jest to, że on spędził tyle czasu w Falubazie, a nigdy nie wzniósł się na jakiś wyższy poziom. To może jest już jego sufit i jego możliwości. Zrozumiałe jest dla mnie to, że się go pozbywają - mówi nam Jan Krzystyniak.