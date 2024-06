Nie zostawił na nich suchej nitki. "To będzie kompromitacja"

Żużel. Walka ślepego z kulawym. "To będzie kompromitacja"

Mianowicie zespół z Torunia, który w najbliższą sobotę zamelduje się w Lesznie jest w potwornym kryzysie. Przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań i nic nie wskazuje na to, żeby miał nastąpić jakikolwiek przełom. Pomimo ogromnych problemów w Lesznie, spora część środowiska nie wierzy w KS Apator. Jest to poparte nie tylko ostatnią dyspozycją zawodników, ale formą całej drużyny na wyjazdach. I mowa tu o ostatnich siedmiu latach, w ciągu których torunianie wygrali tylko trzy mecze wyjazdowe.

Porażka w Lesznie byłaby jednak nie do przyjęcia. Tym bardziej, kiedy klub poinformował, że nie wystartuje Janusz Kołodziej. 4-krotny mistrz Polski to maszynka do robienia punktów. To na jego barkach w ostatnich latach ciążył los Fogo Unii.