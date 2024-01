Nie zostawił na nich suchej nitki. Jest riposta prezesa

- Nie chcę z tymi panami mieć żadnego kontaktu. Żebyś wiedział, że mieli odwagę ponownie się do mnie zgłosić. Rok wcześniej wydawało się, że wszystko między nami jest dopięte, a tu nagle się dowiaduję, że wybrali innego zawodnika. Nikt do mnie nie zadzwonił, nikt nic nie odwoływał. Tak się nie robi!

Prezes PSŻ-u odpowiada na słowa Polisa

Zupełnie inną wersję przedstawił nam prezes PSŻ-u. - W zeszłym roku nikt z zarządu klubu nie rozmawiał z panem Polisem, tylko nieoficjalnie robił to sponsor. Podczas ostatniego okna transferowego nikt z nas też się do pana Oskara nie zgłaszał. Nie było żadnych konkretnych rozmów. Można powiedzieć, że koleżeńsko wysłałem do niego wiadomość i zapytałem, jak zdrówko do wypadku. Zawodnik odpisał, że bez złamań - przekazał nam Jakub Kozaczyk.



Czy Polis tymi słowami spalił za sobą mosty i w najbliższych latach propozycji z Poznania na pewno nie dostanie? - To jest żużel, polski żużel wybacza wszystko - odpowiedział z uśmiechem działacz PSŻ-u. - Raz jeszcze mogę powtórzyć, że nikt z zarządu tych rozmów nie prowadził - dodał.



Polis w poprzednich sezonie wykręcił piątą średnią biegową na trzecim poziomie rozgrywkowym - 2,225. Rozgrywki w Speedway 2. Ekstralidze będą dla niego sporym testem.