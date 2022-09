Nie zostawiają na nich suchej nitki. Miało być złoto, jest blamaż

Trudno było oczekiwać czegoś innego niż sukces, kiedy to na starcie w węgierskim mieście stanęli: Wiktor Przyjemski, Jakub Krawczyk, Franciszek Karczewski, Oskar Paluch, Damian Ratajczak, Kacper Grzelak i Antoni Mencel. Co najmniej pięciu z nich było w gronie faworytów tych zawodów. Najgroźniejszymi rywalami wydawali się Norick Bloedorn, William Drejer czy Anze Grmek. Występ Polaków był jednak katastrofą.

Kibice pytają, czy ktoś w ogóle to widzi

- Kolejny raz to samo. Mamy kilku faworytów, a żaden nie staje nawet na podium. Pokonują ich chłopaki o trzykrotnie niższych budżetach, niejeżdżący w lidze polskiej. Nie wiem, czy ktoś w ogóle widzi to, że my sami sobie robimy krzywdę? Juniorzy uczą się tylko idealnych torów, jadą na zawody w Nagyhalasz, pada deszcz i ich nie ma. A podobno złoto miało być w kieszeni - pisze pan Jakub z Gorzowa.