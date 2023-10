Nie zostawią swojej nowej gwiazdy na lodzie. Hit transferowy kwestią czasu

Już we wrześniu informowaliśmy, że Duńczyk jest bliski angażu w Gdańsku. Działacze Wybrzeża mieli do wyboru wiele opcji (choćby Davida Bellego i Kennetha Bjerre). Na temat Iversena jednak pozytywnie wypowiadali się zakontraktowani wcześniej zawodnicy, czyli Klindt i Kasprzak. To miało mieć decydujący wpływ na decyzję o pozyskaniu brązowego medalisty cyklu Grand Prix z 2013 roku.