Enea Falubaz po nieudanym zeszłym sezonie, w tym roku za wszelką cenę chce powrócić do PGE Ekstraligi . W związku z tym do drużyny sprowadzono Przemysława Pawlickiego, Rasmusa Jensena oraz Luke’a Beckera. Kibice byli ciekawi zwłaszcza postawy ostatniego z panów, dla którego to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Niestety na jego pierwszy oficjalny występ trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ponieważ w zeszły weekend Amerykanin doznał urazu nogi na zawodach w Żarnowicy. W związku z tym, że kontuzja ma uniemożliwić mu jazdę przez kilka najbliższych tygodni, klub ekspresowo rozpoczął poszukiwania nowego zawodnika, by nie rozpocząć zmagań w lidze od falstartu.

Przed Wiktorem Trofimowem wielkie wyzwanie

Dołączenie do zielonogórskiej ekipy to dla Wiktora Trofimowa naprawdę wielka sprawa. W listopadzie podpisał on jedynie kontrakt warszawski z Platinum Motorem Lublin, więc tak naprawdę do dziś pozostawał bez klubu dającego mu gwarancję startów. W nowej ekipie nie będzie miał jednak łatwo. - Załóżmy, że dostaje cztery mecze, a następnie do zespołu po kontuzji wraca Becker. I co wtedy? Walka o skład. Nie znam poważnego zawodnika piszącego się na taki projekt. To jest kłopot. Nikt rozsądny się na to nie pisze - mówił nie tak dawno na naszych łamach Jacek Frątczak.