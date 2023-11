Nie złamał obietnicy. Kompletnie zaskoczył sąsiadów

Praca jako żużlowy kierownik startu to zajęcie głównie dla pasjonatów tej dyscypliny sportu. Do tego grona zalicza się Marcin Wnuk, który od wielu lat pełni odpowiedzialną rolę podczas zawodów w Lublinie i nie wyobraża sobie niedzieli bez charakterystycznego zapachu spalonego oleju. Dla popularnego "Mrówy" speedway jest dosłownie całym życiem, o czym przekonaliśmy się na kanale PGE Ekstraligi w serwisie YouTube. Operator kamery wraz z dziennikarzem wszedł do mieszkania głównego bohatera naszego tekstu, by zobaczyć jego kolekcję żużlowych pamiątek. Było ich tyle, że jeden z pokoi śmiało można określić mianem małego muzeum.