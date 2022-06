Nie złamał go dramat kolegi. Rezerwowy dał popis

Noty dla zawodników ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz:

Przemysław Pawlicki, Krzysztof Kasprzak 5. W doskonały sposób wykorzystywali słabszą dyspozycję rywali, z którymi akurat stawali pod taśmą. Do pełni szczęścia zabrakło im jedynie pokonania Janusza Kołodzieja. Na ich obronę jednak dodamy, że kapitan Fogo Unii wyglądał w niedzielę jak żużlowiec z innej planety.

Frederik Jakobsen 5. Plecy kosmicznemu 38-latkowi pokazał za to coraz lepiej radzący sobie w tym roku dużo młodszy Duńczyk. To także on wraz z Norbertem Krakowiakiem w gonitwie czternastej przypieczętował cenne zwycięstwo meczowe ZOOLeszcz GKM-u.

Kacper Łobodziński, Kacper Pludra 3. W biegu juniorskim nie dali żadnych szans rówieśnikom z Leszna. Następnie bezskutecznie walczyli z seniorami. Jedno jest pewne - miejscowym juniorom na pewno nie można odmówić ambicji.

Norbert Krakowiak 4+. Szkoda, że przytrafiły się mu dwa niepotrzebne upadki, ponieważ momentami prezentował się on najlepiej spośród podopiecznych Janusza Ślączki. Już na dzień dobry stanął na przykład przed piekielnie trudnym zadaniem i po półgodzinnej przerwie związanej z oczekiwaniem na karetkę zdystansował Janusza Kołodzieja.

Noty dla zawodników Fogo Unii Leszno:

Jason Doyle 1. Ostatnio zupełnie go nie poznajemy. Najpierw wpadka w Teterow, potem w Grudziądzu. Jeżeli Fogo Unia chce ten sezon zakończyć z jakimkolwiek medalem, to ten pan musi co mecz trzaskać dwucyfrówki, a nie męczyć się z zawodnikami, których powinien objeżdżać jedną ręką.

Janusz Kołodziej 6. Nota wymarzona pomimo braku kompletu? Proszę bardzo! Nie przesadzimy, jeśli stwierdzimy że momentami w pojedynkę walczył z rozpędzającymi się grudziądzanami. Nie przeszkodził mu w tym odnowiony drobny uraz mięśni.

David Bellego 2-. Wyszedł mu tak naprawdę jeden wyścig. Z drugiej strony od Francuza nikt nie oczekuje nie wiadomo jakich cudów. On dopiero uczy się najlepszej ligi świata.

Jaimon Lidsey 4+. Strasznie chaotyczny. Potrafił pokonać szybkiego Krzysztofa Kasprzaka by później nie nadążać za Frederikiem Jakobsenem. Summa summarum to on jako jedyny poza Januszem Kołodziejem potrafił postawić się gospodarzom.

Damian Ratajczak, Hubert Jabłoński 1+. Troszkę więcej spodziewaliśmy się po pierwszym z nich. Po kontuzji odniesionej na początku sezonu leszczyński junior najwyraźniej wciąż nie może odzyskać formy.