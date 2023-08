Nie zależało im na zwycięstwie? Słowa kapitana mówią wszystko

W piątkowe popołudnie For Nature Solutions Apator sensacyjnie postawił się ebut.pl Stali. Gorzowianie choć stawiani byli w roli zdecydowanych faworytów, to do ostatniego biegu musieli walczyć o dopisanie jednego "oczka" do ligowej tabeli. Torunianie po jedenastej gonitwie znajdowali się bowiem na minimalnym dwupunktowym prowadzeniu. Miejscowi ostatecznie zdołali się podnieść, jednak stać ich było tylko na remis. Napisaliśmy "tylko", ponieważ ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego zazwyczaj kiepsko radzi sobie na wyjazdach i podział punktów z wicemistrzami kraju to dla nich naprawdę wielki wyczyn.