Nie wyszło z wychowankiem, teraz mają problem

W Polonii nie będzie także Maksa Fricke'a, który był jednym z kandydatów do wzmocnienia klubu po awansie. Dobre relacje Jerzego Kanclerza z Tomaszem Gaszyńskim (opiekunem Fricke'a) mogły usprawnić przebieg negocjacji. Wygląda jednak na to, że nic z tego. Fricke też nie chce czekać i pojedzie dla GKM-u, który ma pewny udział w przyszłorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi.

Opcje na PGE Ekstraligę się kończą

Kogo jeszcze może wziąć Polonia? Mówi się o Przemysławie Pawlickim. I teraz pytanie. Czy ten zawodnik przyjdzie do klubu nawet na 1. Ligę? To już dość wątpliwe, bo Pawlicki raczej siebie na zapleczu nie wyobraża, choć sportowo coraz mniej pasuje do ekstraligi. Idealnym kandydatem do Polonii byłby będący kiedyś w obrębie zainteresowań Oskar Fajfer, ale on najpewniej trafi do Gorzowa.