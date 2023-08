Nie wykorzystali osłabienia mistrzów. Niespodziewany bohater

Platinum Motor choć bez Jacka Holdera wybrał się dziś na Motoarenę, to nie pozostawił gospodarzom z Torunia żadnych złudzeń i pokonał ich 47:42. Świetnie dysponowanych gości do triumfu poprowadził Jarosław Hampel. Polak pierwszego pogromcę znalazł dopiero w wyścigu nominowanym i pokazał, że pomimo ponad czterdziestu lat na karku wciąż stać go na znakomite występy.