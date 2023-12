Nie wszyscy go lubią. Ciekawe słowa gwiazdy

Oni są nieobliczalni

Do Grudziądza dołączył także Jaimon Lidsey. W drużynie pozostali Wadim Tarasienko i Kacper Pludra, który od przyszłego sezonu będzie seniorem. W dodatku formacja młodzieżowa ma zostać oparta tylko na swoich wychowankach. Są nieobliczalni. Jedni skazują ich na spadek, a drudzy wieszczą upragniony awans do play-off. Wszak pomiędzy tymi rzeczami jest bardzo cienka granica.

- Miałem kilka różnych opcji, by zdecydować, gdzie będę się ścigał w sezonie 2024. Sporo myślałem o swojej przyszłości i sądzę, że przyjście do Grudziądza jest dobrym posunięciem. Mamy zawodników, którzy ścigają się od wielu lat i naprawdę ciężko pracują. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, by mieć zespół normalnych ludzi walczących i starających się wygrywać - tłumaczy Doyle w rozmowie z PGE Ekstraligą.

Magia dębu

Niejednokrotnie żartowano na temat dębu, który stoi za bandą na drugim łuku w Grudziądzu. Gdy jeszcze ścigano się na starej geometrii toru, to właśnie na tym wirażu dochodziło do największej ilości wypadków. Mówiono wówczas, że to właśnie to drzewo przyciąga ich do bandy dmuchanej.