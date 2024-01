Nie wpłynął żaden aneks. Zmarzlik jednak i tak zgarnie fortunę

Platinum Motor Lublin przedłużył o 2 lata kontrakt z Bartoszem Zmarzlikiem. Do Ekstraligi Żużlowej nie wpłynął żaden aneks, co by znaczyło, że 4-krotnego mistrza świata obowiązuje te same warunki finansowe, co dotychczas. Zmarzlik nie ma jednak co narzekać, bo i tak zgarnie większe pieniądze niż przed rokiem. Jeśli uda mu się zdobyć 300 punktów, to zgarnie 6 milionów.