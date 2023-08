Nie wiedzieli, że mają taką perełkę? Inne kluby już o niego pytają

- Podniosło się larum, że oddaliśmy zawodnika, ale jakbyśmy tego nie zrobili, to nie miałby szansy, żeby się rozwijać - broni swojej decyzji trener ebut.pl Stali Gorzów Stanisław Chomski.

Trener Stali tłumaczy: Kibice łatwo zapominają

- Kibice łatwo zapominają, ale Hurysz, zanim trafił do Poznania, był u nas czwartym zawodnikiem wśród juniorów. Paluch, Bartkowiak, Stojanowski i dopiero potem on. Jego jazda była nieuporządkowana. Brakowało płynności i skuteczności. Dodatkowo miał kłopoty z barkiem. Trochę upadków zaliczył, a w jego wieku trzeba uważać z ingerencją medyczną. On się rozwija, nie można dać zbyt mocnego zespolenia, więc stawialiśmy na półśrodki - wyjaśnia szkoleniowiec.

Chomski zwraca też uwagę, że przecież to nie jest tak, że Hurysz co mecz robi po 13 punktów. - Dobrze zaczął w wyjazdowym meczu z Rybnikiem, ale potem była seria słabszych spotkań. Dwa miesiące temu przegrywał rywalizację z Żupińskim. Teraz coś drgnęło. Adam Skórnicki z nim jeździ, dużo mu pomaga. To wiele daje, zawodnik, mając takiego opiekuna, szybciej się rozwija - przyznaje Chomski.

Rozmowa Interii. Tak osłabiona Stal może wejść do półfinału. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Hurysz przydałby się teraz Stali

Taki Hurysz jak z ostatniego meczu ligowego PSŻ na pewno by się Stali przydał, ale takiego Hurysza nie byłoby, gdyby nie wypożyczenie do Poznania. Jakby w Gorzowie trzymali go na ławce, to dziś nie byłoby z niego pożytku.

Teraz Stal zastanawia się, co zrobić, bo za rok może mieć kłopoty z juniorami. Paluch idzie do przodu, ale już taki Bartkowiak wciąż łapie kontuzje i to hamuje jego rozwój. Zatem Hurysz pewnie by się przydał.

Kontrakt Hurysza ze Stalą wygasa z końcem października tego roku. Kluby już o niego pytają, bo ostatnim meczem ligowym zrobił sobie świetną reklamę. - Rozważamy różne koncepcje. Zatrzymanie Hurysza jest jedną z nich - kwituje Chomski.

Mateusz Bartkowiak w parku maszyn. /

Oskar Paluch przed meczem. /