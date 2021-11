Nie udało się rok temu, mają go teraz. ROW Rybnik zamknął skład

ROW Rybnik zamknął skład na sezon 2022 kontraktując Andreas Lyagera. Wcześniej klub podpisał umowy z Siergiejem Łogaczowem, Krystianem Pieszczkiem, Patrykiem Wojdyło i Grzegorzem Zengotą.

Andreas Lyager przyszedł do drużyny, którą przewrócono do góry nogami

Nie sposób nie zauważyć, że ROW przewrócił wszystko do góry nogami. Z drużyny, która jechała w minionych rozgrywkach został wyłącznie Łogaczow. Najwyraźniej prezes Krzysztof Mrozek uznał, że skoro pewna koncepcja się nie sprawdziła, to trzeba wszystko zbudować od zera. Zrobił to, choć taki Rune Holta był gotów zostać za niewielką dopłatą.

Jakby nie spojrzeć ten nowy ROW jest o wiele bardziej perspektywiczny niż ten z 2021 roku. Wojdyło, Łogaczow czy Lyager to zawodnicy perspektywiczni, którzy wciąż nie pokazali swoich wszystkich możliwości.

Reklama

Polonia Bydgoszcz uznała, że Matej Zagar będzie lepszy

Wracając do Lyagera, to powinien być on mocnym punktem. Abramczyk Polonia Bydgoszcz mocno rozważała zostawienie Duńczyka na kolejny rok, ale trafiła się okazja z Matejem Zagarem i postanowiono z niej skorzystać. Uznano, że taka gwiazda jak Zagar bardziej przyda się w walce ze Stelmet Falubazem Zielona Góra o awans do PGE Ekstraligi.

Lyager w polskiej lidze jeździ od sezonu 2016. Dwa pierwsze lata spędził we Włókniarzu Częstochowa, potem był jeden rok w Polonii Piła, a ostatnie dwa sezony jeździł dla Polonii Bydgoszcz.