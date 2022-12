Nie tylko Szymon Marciniak. Oni też robią karierę

Polscy sędziowie rosną w siłę

Od dłuższego czasu władze polskiego żużla dążą do tego, aby podnieść jakość sędziowania w krajowych rozgrywkach. W tym celu powołano nawet instytucję szefa sędziów, którym został Leszek Demski. Po każdej kolejce PGE Ekstraligi występuje w Magazynie Żużlowym, gdzie na żywo ocenia pracę arbitrów. To akurat dość kontrowersyjne, bo sędziowie oceniani są publicznie przez swojego szefa. Nie da się jednak podważyć faktu, że regulamin choć jest bardzo szczegółowy, to jednak Polska wyznaczyła w sposobie sędziowania nową jakość, z której czerpać mogą w innych krajach.