Nie tylko Świątek. On też może pokonać Lewandowskiego

Świątek czy "Lewy"? Rywalizacja wielkich sportowców

Tradycją już jest Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku, który odbywa się co roku w styczniu. Wszyscy faworytów do zwycięstwa upatrują w osobach Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego. Z tej okazji co chwila powstają nawet memy, które przedstawiają w sposób humorystyczny zdenerwowanego piłkarza obserwującego kolejne sukcesy polskiej tenisistki. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka.

Za Igą Świątek kapitalny sezon, który jeszcze trwa. Robert Lewandowski z kolei przeżywa trudne chwile w FC Barcelonie, z którą lada dzień może odpaść z Ligi Mistrzów. Indywidualnie prezentuje się jednak dobrze, ale bardzo dobrze. Trudno się więc dziwić, że to w tej dwójce polscy kibice upatrują faworyta do zwycięstwa w prestiżowym plebiscycie.

Nie tylko Iga Świątek. Zmarzlik depcze po piętach Robertowi Lewandowskiemu

Choć do styczniowego plebiscytu pozostało jeszcze trochę czasu, to wcale nie jest powiedziane, że rywalizacja o miano sportowca roku odbędzie się wyłącznie między Świątek a Lewandowskim. Zmarzlik udowodnił, że ma w ręku mocne karty - zarówno te sportowe jak i wizerunkowe. Poza wszystkim środowisko żużlowe już nie raz udowodniło, że potrafi się zjednoczyć i wspierać swojego reprezentanta. Bartosz ku zdziwieniu wielu został Sportowcem Roku 2019. Pokonał samego Lewandowskiego, a ze sceny zwracał się do niego "per pan".