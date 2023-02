Nie tylko polskie kluby wydają na to kasę

Lejonen to obecny wicemistrz Szwecji, który w finale Bauhaus-Ligan dwukrotnie uległ Smedernie Eskilstuna. Dla polskich kibiców jest to atrakcyjny zespół do oglądania. W sezonie 2023 w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie ścigało się tam aż pięciu Polaków: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Jarosław Hampel, Jakub Miśkowiak i Mateusz Cierniak. Żaden z nich nie pojawił się na obozie w Maladze, ponieważ w tym samym czasie przebywali na Malcie na zgrupowaniu kadry. Nikt nie jest w stanie być w dwóch miejscach jednocześnie, a reprezentacja to priorytet.

Lejonen zabrał trzech Polaków na obóz

Klub z Gislaved, mimo tych kilku nieobecności, zorganizował jednak obóz dla pozostałych zawodników. Pojechali również Polacy, którzy nie zostali powołani do reprezentacji: Oskar Paluch, Wiktor Jasiński i Robert Chmiel. Cała trójka jest przewidziana do startów w Allsvenskan League, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym. Z drugiej drużyny Lejonen zabrakło jedynie Damiana Ratajczaka przebywającego... z kadrą na Malcie.

Obozy szwedzkich zespołów niczym nie różnią się od zgrupowań organizowanych przez Polaków. Zajęcia wyglądają bardzo podobnie. Jest dużo biegania, ćwiczeń na siłowni i sporo kilometrów pokonanych na rowerach. Ważna przede wszystkim jest integracja. Sztaby szkoleniowe w drużynach starają się utrzymywać pozytywną atmosferę, gdyż zawodnicy powinni współpracować ze sobą - zarówno na torze, jak i w parku maszyn, kiedy wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi ustawień.

Szybka kontra. Wybieramy kadrę na żużlowy mundial. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Znani zawodnicy polecieli do Malagi

Lejonen zabrało do Hiszpanii kilku doświadczonych żużlowców, takich jak Peter Ljung, Nicolai Klindt czy Oliver Berntzon. Obecny był także zdolny Łotysz - Francis Gusts. Przygotowujący się do sezonu zawodnicy powoli wchodzą w końcowy etap przygotowań. Za kilka tygodni zamienią kluby fitness i obozy na to, co lubią najbardziej, czyli na motocykl i wyjadą na pierwsze treningi na tor. Oczywiście, jeśli pozwoli im na to pogoda.

- To było kilka naprawdę fantastycznych dni solidnego treningu i budowania bardzo dobrych relacji z klubowymi kolegami. Bardzo dziękuję Andersowi Fröjdowi i całemu klubowi Lejonen za zaproszenie, to bardzo wiele dla mnie znaczy! Do zobaczenia niebawem w Gislaved! - napisał Chmiel w mediach społecznościowych.

Inaugurację Bauhaus-Ligan zaplanowano na 2 maja. Allsvenskan League natomiast wystartuje 9 dni później (11 maja).

Zobacz również:

Robert Chmiel / Weronika Waresiak / Flipper Jarosław Pabijan

Wiktor Jasiński / Marcin Karczewski / Newspix

Oskar Paluch / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan