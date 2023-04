Nie są takimi słabeuszami. Wywinęli niezłego psikusa

Oni zaskoczyli in plus

Jeszcze przed meczem wydawało się, że młodzieżowa para krośnian Krzysztof Sadurski - Denis Zieliński może być przysłowiowymi "chłopcami do bicia". Wszystko przez to, że przynajmniej na papierze mówiło się, że to najsłabszy duet juniorów w całej lidze. I choćby nawet przez ten pryzmat beniaminek skazywany był przez większość ekspertów na pewny spadek z ligi.