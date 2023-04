Nie przejmuje się wpadkami. Ma asa w rękawie

Nerwowości ani niepokoju nie ma jednak w Robercie Sawinie. - Wierzymy w swoich zawodników. To początek sezonu i trudno mówić o tym, by zawodnicy byli w pełni formy. Wiedzieliśmy ich przygotowania. Nie ma w nas dozy niepewności - podkreślał Sawina na konferencji przedmeczowej.

Nietypowy układ par

- Jak ktoś prześledził układy par w zeszłym sezonie, to doskonale wie, że nie jestem zwolennikiem utrzymania tego samego składu od początku do końca sezonu. To zależy od potrzeb zawodników i formy. Będzie rotacja w numerach. Na tę chwilę Wiktor jedzie z numerem 13 i trudno powiedzieć co będzie w następnych meczach - podkreśla Sawina.