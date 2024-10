Nie przedłużyli kontraktów. Czekają na finansowe eldorado

Drużyna z Torunia zakończyła sezon w świetnym stylu, zdobywając brązowy medal i odnosząc ważne wyjazdowe zwycięstwo, co rzadko zdarza się torunianom. Dodatkowo działacze klubu przygotowali dla kibiców niespodziankę, przedłużając kontrakt Roberta Lamberta aż do 2026 roku.

Udało się zatrzymać czołowego zawodnika. Jechał jak z nut

Dla Roberta Lamberta ten rok był rewelacyjny. 26-latek zakończył sezon z czwartą najwyższą średnią biegową w PGE Ekstralidze, a także zdobył wicemistrzostwo świata, ustępując jedynie Bartoszowi Zmarzlikowi. Na Motoarenie nie miał sobie równych, co potwierdza jego domowa średnia wynosząca 2,5 punktu na bieg, podkreślając jego rolę jako pewnego lidera zespołu.

Przedłużenie umowy do 2026 roku jasno pokazuje, że świeżo upieczony medalista cyklu Grand Prix czuje się w Toruniu znakomicie. Kilka dni temu wziął ślub z Julią Podlewską, torunianką, co jeszcze bardziej wzmacnia jego związek z miastem. Wydaje się, że współpraca Apatora z Lambertem to niemal idealne połączenie.