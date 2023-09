Nie potrafią znieść porażki. Piszą do zawodników skandaliczne wiadomości

Abramczyk Polonia po niezbyt udanym sezonie 2022, w obecnie trwających rozgrywkach chciała wreszcie dopiąć swego i awansować do PGE Ekstraligi . Problem jednak w tym, że dokładnie taki sam cel miał między innymi Enea Falubaz. Zielonogórzanie idą jak burza i pewnie zameldowali się w finale ligi, nie przegrywając choćby jednego spotkania. Do pojedynku na szczycie pomiędzy bydgoszczanami i zielonogórzanami nie dojdzie, ponieważ pierwsi z nich zakończyli jazdę na etapie półfinałów. Katem podopiecznych Krzysztofa Kanclerza okazał się ROW Rybnik.

Kto wie, jaki byłby wynik dwumeczu gdyby nie nieobecność Wiktora Przyjemskiego, czyli nastolatka który robi furorę i jest najskuteczniejszym żużlowcem rozgrywek. Co prawda drużyna ze Śląska także nie korzystała z lidera - Patricka Hansena, ale za Duńczyka przynajmniej zastosowano zastępstwo zawodnika. Abramczyk Polonia miała nadzieje na awans do ostatniego biegu, lecz więcej zimnej krwi zachowali przyjezdni w czarno-zielonych kevlarach. Brak jazdy w przyszłorocznej PGE Ekstralidze to zresztą nie wszystko.