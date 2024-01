Nie pojadą na zgrupowanie. Tak będą pilnowani

Arged Malesa po spadku z PGE Ekstraligi w sezonie 2022, pragnie jak najszybciej powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. W zeszłym roku działaczom nie udało się skompletować ekipy zdolnej powalczyć o wymarzoną przepustkę. Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej w zbliżających się wielkimi krokami rozgrywkach. Do Ostrowa z Fogo Unii Leszno przybędzie Chris Holder. Ponadto w składzie znalazło się mnóstwo uznanych zawodników takich jak: Tobiasz Musielak czy szukający dobrej formy Gleb Czugunow. Pomimo wypożyczenia Jakuba Krawczyka, formacja juniorska również wygląda zacnie i należy do czołówki Speedway 2. Ekstraligi.

Okres po nowym roku to dla żużlowców właściwie ostatni moment na krótki urlop. Sztaby szkoleniowe natomiast powoli kończą planować zgrupowania. W Wielkopolsce trenerzy w porozumieniu z włodarzami klubu doszli do wniosku, że żadnego spektakularnego wyjazdu nie będzie. Taka decyzja nie powinna dziwić. W zespole są przecież profesjonaliści. Ponadto każdy zaoszczędzony grosz w żużlu jest na wagę złota.

Arged Malesa Ostrów sprawdzi się z ekstraligowcami

- Każdy z seniorów dokładnie zaplanował, co będzie robić w nadchodzących tygodniach. Wyskakiwanie z klubowym obozem wprowadziłoby tylko zamieszanie. To nie ma w ogóle sensu. Oczywiście, interesuję się tym, co robią zawodnicy. Dzwonię i pytam. Wiem, co się dzieje. Trzeba jednak pamiętać, że w żużlu mamy obecnie wielki profesjonalizm. Kontrola z mojej strony jest, ale zapewniam, że w naszym zespole wszyscy zawodnicy podchodzą do tematu bardzo poważnie - oznajmił Mariusz Staszewski w rozmowie z Kurierem Ostrowskim.

Arged Malesa w końcową fazę przygotowań wejdzie z grubej rury. Chodzi rzecz jasna o sparingi, w których zawodnicy zmierzą się z klasowymi rywalami. Każdy przeciwnik pierwszoligowca rywalizuje w PGE Ekstralidze. - To już chyba taka tradycja. Nie ma znaczenia, czy akurat startujemy w tej klasie rozgrywkowej, czy też nie. Poza tym trzeba pamiętać, że to my otrzymujemy sporo ofert jechania tych sparingów od ekip z najwyższej klasy rozgrywkowej. To raczej jest kontakt z naszą stronę - zakończył jeden z najlepszych trenerów w kraju.

