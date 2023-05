Nie oszczędził kamerzysty. Tak zareagował

Pawlicki powoli się odbudowuje w nowym otoczeniu. Wydaje się, że w końcu dopasował silniki do toru we Wrocławiu, bo w pierwszych meczach na Stadionie Olimpijskim prezentował się przeciętnie. W spotkaniu z Cellfast Wilkami uzbierał jednak 10 punktów z bonusem, mimo wykluczenia z piętnastego wyścigu. Upadł na drugim łuku po kontakcie z Andrzejem Lebiediewem. Nie zawinił nikt, po prostu było ciasno, ale sędzia musiał kogoś wykluczyć. Znów padło na żużlowca Betard Sparty.



Kiedy Pawlicki wracał do parku maszyn, to podszedł do niego Lebiediew. Łotysz zapytał go o to, jak się czuje. Polak nie ukrywał zaskoczenia wykluczeniem. Kilkanaście sekund później zauważył w swoim boksie stojącego kamerzystę. - Odejdź z tą kamerą - powiedział, wyraźnie dając do zrozumienia, że kamerzysta nie jest w tym konkretnym momencie mile widziany.