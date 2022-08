Nie może opędzić się od ofert. Którą wybierze?

ROW, Wilki i Falubaz. Tak wygląda kolejka chętnych po Zengotę

Zengota cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim ze strony klubów z eWinner 1. Ligi. To wcale nie oznacza, że w ostatecznym rozrachunku nie skończy w PGE Ekstralidze, gdzie miałby możliwość wynegocjować jeszcze wyższy kontrakt. Ale do rzeczy. Poza ROW-em, który bardzo chciałby zatrzymać w zespole swojego lidera, chrapkę na Grzegorza mają jeszcze w Krośnie i Zielonej Górze.

Oba kluby są ciągle w grze o awans, a to duża karta przetargowa w negocjacjach. Jeśli uda im się wejść do PGE Ekstraligi to super, a jeśli coś pójdzie nie tak, to Zengota i tak spadnie na przysłowiowe cztery łapy. A dodać należy, że determinacja w obu ośrodkach jest naprawdę duża. Wilki powoli godzą się ze stratą Tobiasza Musielaka, który najpewniej odejdzie do Arged Malesy Ostrów. Potrzebują więc wypełnić lukę po swoim liderze. Na liście życzeń jest też Jakub Jamróg ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk.