Nie mogli w to uwierzyć. Cudem uniknął tragedii

Daniel Jeleniewski z sezonu 2022 może być połowicznie zadowolony. Z jednej strony nie udało mu się uzyskać awansu do PGE Ekstraligi z Abramczyk Polonią, co z pewnością było dla niego bardzo rozczarowujące. Z drugiej jednak na początku lipca cud uchronił go przed bardzo poważną kontuzją. Chodzi oczywiście o upadek w meczu z H.Skrzydlewska Orłem, który wyglądał dramatycznie i prędko nie zostanie zapomniany przez większość bydgoskich kibiców.

To był dramat. Jeleniewski musiał uspokajać żonę

Poważny wypadek dał Jeleniewskiemu kopa do działania

Wielu zawodników po takim zdarzeniu z pewnością rozmyślałoby o końcu kariery. U reprezentanta Abramczyk Polonii stało się wręcz przeciwnie i nie tylko ekspresowo wrócił do ścigania, ale i poprawił wyniki. - Zdecydowanie to był mój punkt przełomowy. Smsowałem i dzwoniłem do wielu ludzi, aż wreszcie odezwałem się do Sławka Troniny. To okazało się strzałem w dziesiątkę. To właśnie on opiekuje się silnikami i proponuje różne sugestie za co mu serdecznie dziękuję - zakończył.