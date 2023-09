Nie mogą na siebie patrzeć. Wojna nerwów już się zaczęła

Miał być spacerek, a będzie rollercoaster. Tylko 6 punktów dzieli Bartosza Zmarzlika i Fredrika Lindgrena w klasyfikacji Grand Prix, więc finałowa runda w Toruniu będzie trzymała w napięciu do samego końca. Nawet, jak obaj wielcy rywale wejdą do finału, to nie będziemy niczego pewni. Niewykluczone, że aby rozstrzygnąć kwestię tytułu mistrzowskiego potrzebny będzie bieg dodatkowy.